Торговля на аграрном форуме «Белагро-2010» развернется сразу на двух площадках

Форум собрал в Минске 45 официальных делегаций из 19 стран мира - Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, России и других.

Здесь будут представлены инновационные проекты в области сельхозтехнологий и оборудования.

Особенность этого выставочного сезона — присутствие французской аграрной бизнес-элиты. Французские поставщики предлагают полный ассортимент продукции, которая отвечает самым строгим требованиям мировой агропромышленной отрасли. Впервые в Беларусь приехали и более десятка руководителей отраслевых министерств. Они проведут переговоры и обменяются опытом по решению актуальных проблем АПК.

Пока специалисты-аграрии будут обмениваются опытом, вблизи столицы развернется театрализованное представление гигантов сельхозпрома. С зарубежными корифеями рынка лошадиными силами померится отечественная техника.

Белорусы представят новую модель универсального погрузчика. Иностранные специалисты уже отметили экономичность и манёвренность нашего прототипа.

Примечательно, что участники «Белагро» попробуют взять зрителя не словом, а делом, показав свою технику непосредственно в работе.