Торговля на аграрном форуме «Белагро-2010» развернется сразу на двух площадках

Здесь будут представлены инновационные проекты в области сельхозтехнологий и оборудования.
Особенность этого выставочного сезона — присутствие французской аграрной бизнес-элиты. Французские поставщики предлагают полный ассортимент продукции, которая отвечает самым строгим требованиям мировой агропромышленной отрасли. Впервые в Беларусь приехали и более десятка руководителей отраслевых министерств. Они проведут переговоры и обменяются опытом по решению актуальных проблем АПК.
Пока специалисты-аграрии будут обмениваются опытом, вблизи столицы развернется театрализованное представление гигантов сельхозпрома. С зарубежными корифеями рынка лошадиными силами померится отечественная техника.
Белорусы представят новую модель универсального погрузчика. Иностранные специалисты уже отметили экономичность и манёвренность нашего прототипа.
Примечательно, что участники «Белагро» попробуют взять зрителя не словом, а делом, показав свою технику непосредственно в работе.