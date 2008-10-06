Торговля и бюджет — основные темы Союзного Совмина в Минске

До начала заседания Сергей Сидорский и Владимир Путин пообщались в формате «один на один».

В белорусскую столицу Владимир Путин прибыл в прекрасном настроении: благоприятствует и погода и климат двухсторонних отношений. Российский премьер сегодня председательствует на союзном совмине. Повестка дня сплошь из актуальных вопросов - всего их более 20: от торгово-экономического сотрудничества до культурных обменов.



Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России - лейтмотив заседания. Для начала главы Правительств Сергей Сидорский и Владимир Путин общаются в формате «один на один». Судя по тому, что переговоры затянулись — общих тем предостаточно. Хотя рост товарооборота между двумя странами по итогам полугодия составил 60 процентов, достигнув 18 миллиардов долларов.

Владимир Путин заявлял и о намерениях России создать Таможенный союз с Беларусью и Казахстаном. По его мнению перспективы согласования таможенного тарифа очень высоки. Прежде всего такой союз повысит конкурентные преимущества стран-участниц на международном рынке.

