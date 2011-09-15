Торги на допсессии 14 сентября: как себя повели белорусские банки и население

Белорусские банки установили в своих пунктах обмена новые курсы валют, по которым возможно совершение процедур покупки и продажи. При этом в обменниках большинства банков, например Беларусбанка, Белагропромбанка и РРБ-Банка, в настоящее время можно приобрести только ту валюту, которую сдает население. По словам представителя Беларусбанка, такая ситуация может сохраниться до конца недели.
В большинстве банков отметили, что, несмотря на новые курсы, люди массово не понесли валюту в обменники. Такая тенденция наблюдается, в частности, в обменных пунктах БПС-Банка и Белагропромбанка. При этом в банках подтвердили наличие необходимого объема белорусских рублей для закупки валюты у населения.
Банки намерены продолжить участие в торгах на дополнительных сессиях Белорусской валютно-фондовой биржи для приобретения валюты в обменные пункты.