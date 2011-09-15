Торги на допсессии 14 сентября: как себя повели белорусские банки и население

Во время первых торгов на допсессии 14 сентября некоторые белорусские банки закупили небольшой объем валюты (в частности, так поступил Беларусбанк), другие заняли наблюдательную позицию, ожидая снижения курса доллара (например, Белагропромбанк), сообщает БеЛТА.

Белорусские банки установили в своих пунктах обмена новые курсы валют, по которым возможно совершение процедур покупки и продажи. При этом в обменниках большинства банков, например Беларусбанка, Белагропромбанка и РРБ-Банка, в настоящее время можно приобрести только ту валюту, которую сдает население. По словам представителя Беларусбанка, такая ситуация может сохраниться до конца недели.



В большинстве банков отметили, что, несмотря на новые курсы, люди массово не понесли валюту в обменники. Такая тенденция наблюдается, в частности, в обменных пунктах БПС-Банка и Белагропромбанка. При этом в банках подтвердили наличие необходимого объема белорусских рублей для закупки валюты у населения.



Банки намерены продолжить участие в торгах на дополнительных сессиях Белорусской валютно-фондовой биржи для приобретения валюты в обменные пункты.