Компания "Гринфилд" инвестирует несколько сотен миллионов евро в создание двух предприятий по производству топливного этанола в Беларуси. Предполагается, что они появятся на базе существующих государственных организаций - Мозырского комбината "Этанол" и Бобруйского гидролизного завода.



Топливный этанол - это, по сути, обезвоженный спирт. Самый чистый спирт, говорят специалисты. Вся Европа теперь намерена добавлять его в бензин. Такое топливо приобретает статус биотоплива. И в соответствии с новыми экологическими тенденциями такой бензин становится самым востребованным.



Для Беларуси биотопливо пока в диковинку. А вот производство основного компонента для такого топлива, похоже, становится реальностью. В качестве сырья для производства этанола будет использоваться зерно: рожь и тритикале.



Проект "Топливный этанол по-белорусски" - ирландский. Инвестор - компания "Гринфилд". Председатель Cовета директоров - госпожа Энн Маклейн. О своем проекте, который она намерена реализовать в нашей стране, сообщила кратко и поблагодарила белорусскую сторону, концерн <Белбиофарм>, за сотрудничество.



В Беларуси будет разработана законодательная база по вопросам производства биоэтанола в течение двух лет. К идее выпуска этого биотоплива добавилась и идея создания биодвигателей. О которых говорили на этой неделе в Правительстве. Беларусь рассматривает биоэтанол не только как современную добавку в топливо, но в первую очередь, как выгодную статью нашего экспорта. На первом этапе 100% произведенного этанола будет направляться в страны Евросоюза. Иностранный инвестор уже знает, что топливный этанол, который будет произведен в Беларуси через несколько лет, уже выкуплен потенциальными покупателями.



Андрей Алейников, глава представительства компании "Гринфилд" отмечает, что в результате запуска линии и реализации на рынках Евросоюза наша страна будет иметь выгодные экспортные поставки. Также Андрей Алейников говорит об экологичности: "Отсутствуют технологические стоки, а отходы будут проходить соответствующую переработку. Выбросы вредных веществ не предусмотрены".



Новое производство будет экологически чистым по всем технологическим параметрам. Оно не будет загрязнять окружающую среду какими-либо стоками. Кроме того, на обоих предприятиях планируется создать собственную мини-ТЭЦ на биогазе, который будет вырабатываться прямо на месте.