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Тонны гречки нового урожая найдены в испорченном состоянии Госхлебинспекцией Беларуси

13 октября 2010 09:31
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Недавно специалисты Государственной хлебной инспекции проверили сохранность зерна нового урожая в хозяйствах республики.  Результаты этой проверки удручают, пишет «Белорусская Нива».

К примеру, в СПК «Воложинский» Воложинского района под навесом на день проверки лежало 40 тонн зерна гречихи. Несмотря на ясную солнечную погоду, к его переработке не приступали. В итоге из-за высокого содержания сорной примеси повышенной влажности в зерне начались процессы самосогревания и порчи.

В ЧУП «Полесье-Агроинвест» Петриковского района в образце зерна гречихи, отобранном от партии весом 12 тонн, выявлены плесневелые зерна с наличием плесневело-затхлого запаха (порча II степени).   

Недостатки в хранении зернового сырья проверяющие выявили в хозяйствах, принадлежащих учебным заведениям, и в сельхозпредприятиях, имеющих особый статус. В греющемся состоянии обнаружены 5 тонн зерна гречихи и в ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» Октябрьского района.

Елена АНАНИЧ, заместитель директора РУ «Государственная хлебная инспекция»:
Конечно, гречку я взяла для примера. К сожалению, во многих местах также неудовлетворительно хранят зерно других культур — ржи, пшеницы, тритикале, проса. По каждой из областей нами выявлены десятки таких случаев.

Кстати, в одном из магазинов Минска редактор сайта СТВ видел белорусскую гречку по цене более 8 тысяч за килограмм.

# Экономика

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