Томаш Войтчак: Наши грануляторы уже работают у вас в Лепеле, Борисове и Жлобине

Томаш Войтчак — инженер-конструктор одной польской фирмы. Недавно придумал скоростную линию по производству гранулированного корма для коров, свиней и птицы.

Сено и зерно прессуется до 25 тонн в час. В корм в точных пропорциях можно добавлять и префиксы, и витамины. Экологически чистый продукт, все из натурального сырья. Это выгоднее, чем сыпучие смеси, говорит Томаш. Нет потерь при перевозе, а кормление гранулами – стерильно. Вес, животные и птица, набирают в два раза быстрее. Но главное – на выходе мясо не жирное, а постное.

Томаш Войтчак, инженер-конструктор предприятия по производству линий гранулирования комбикормов и биомассы (Польша):

Наши грануляторы уже работают у вас в Лепеле, Борисове и Жлобине. На днях договорились о поставке оборудования в Витебск и Клецк.

Сейчас ведем переговоры с белорусскими инвесторами о производстве биотоплива на соломе, опилках и бумаге.