Толочинские умельцы собирают тракторы из списанных и найденных запчастей

Узаконить 10 самодельных тракторов. С такой просьбой в Толочинский районный суд обратились сразу несколько местных жителей.

Свои агрегаты, по словам умельцев, они собрали из списанных или найденных на свалке запчастей. Толочинских Кулибиных законными владельцами эксклюзивных сельхозмашин не признали, а происхождением деталей заинтересовались в прокуратуре.



Собранный Геннадием мини-трактор сегодня исправно обрабатывает его личные гектары. А ведь еще недавно большинство деталей этой машины пылились среди металлолома местного сельхозкооператива. Такая расточительность «на руку» хозяйственным сельчанам. Особенно, если эти руки золотые.



– Я оказывал помощь хозяйству района, за это они мне дали списанные узлы, агрегаты, корпус кабины, остальное дособирал. Любая деталь она не может быть просто выброшена, она еще может служить и служить, но только при грамотном отношении, – рассказал телеканалу СТВ владелец самодельного трактора Геннадий ГРАМАКОВСКИЙ.



Хозяйства, поделившегося с изобретателем «ненужными» запчастями уже нет. Его присоединили к соседнему кооперативу – более успешному. В местном СПК ставку сделали на энергонасыщенную технику. Старым четырехколесным помощникам в новом модельном ряду места не нашлось.



– Сейчас уже такой техники в колхозе нет, которая у населения, сейчас идут энергонасыщенные трактора, – рассказал телеканалу СТВ председатель СПК «Обольцы» Александр Кожедуб, председатель СПК «Обольцы». – Что там старые остались Т-25, пусть они берут и используют. Я считаю, что тот человек, который взял или обратился в правление, и правление разрешило ему, или в виде запчастей, или узлов каких-то, то все было правильно.



Оказалось, старый трактор «портит борозду» не в одном хозяйстве. Списанных и выброшенных на свалку деталей от ретро-агерегатов толочинским Кулибиным хватило почти на целый машинно-тракторный парк. За последнее время с просьбой узаконить свое «детище» в районный суд обратились семь владельцев самодельных тракторов. Неофициально их в несколько раз больше.



– В настоящее время в практике сельхозпредприятий ничего такого нет, чтобы что-то продавалось и отдавалось хозяйством в личное пользование, – рассказал телеканалу СТВ главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Толочинского райисполкома Алексей ТОЛКАЧЕВ. – Поэтому это было давным-давно сделано этими людьми. Где они взяли эти узлы, – у каждого по-разному.



Где детали для тракторов, растут как грибы после дождя, заинтересовалась и областная прокуратура. Подтвердить законное происхождение запчастей документально владельцы эксклюзивных транспортных агрегатов так и не смогли. Потому толочинских умельцев законными владельцами эксклюзивных сельхозмашин пока не признают.

– Установить право собственности, конечно в судебном порядке эти граждане не смогут. Эти вопросы относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства. Это всё-таки сельхозтехника. Установлен определённый порядок установления принадлежности этих транспортных средств их регистрации, – рассказала телеканалу СТВ начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по гражданским делам прокуратуры Витебской области Ирина ТИТКОВА.



«Вчерашний день» – так называют устаревшие тракторы в хозяйствах. Местные Кулибины эти слова опровергли на практике. Как правило, ресурс деталей в списанных машинах еще не исчерпан. Экономический эффект от использования «бросовых запчастей» уже подсчитали смекалистые толочинцы. Не зря говорят – у хорошего хозяина каждая копейка не счету.



Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ, Толочинский район, Витебская область.