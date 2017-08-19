Только соблюдение всех технологий сделает лен высокодоходной статьей для государства: Президент Беларуси

В Оршанском районе глава государства посетил предприятие, которое специализируется на выращивании льна и заготовке его семян. Здесь применяют лучший опыт по возделыванию этой традиционной для Беларуси культуры. Будущее у нее есть, причем только соблюдение всех технологий сделает лен высокодоходной статьей для государства, уверен Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, я не знаю, что мы силой сегодня возделываем лен? Если бы я тогда не завернул голову силой, как утке, кое-кому, сегодня бы льна не было в стране. Что вы мне рассказываете? Что, я не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами. Поэтому я знаю, чего мне стоил этот лен. И вы мне сегодня рассказываете: не надо давить, не надо травить. Вот сядьте с учеными и за зиму определите. Я тебе про лен больше говорить не буду.

Вот такой лен должен быть везде. Вот приеду, если не будет такого льна – пеняй сам на себя.

Подробности рабочей поездки Президента в Витебскую область – в следующих выпусках.