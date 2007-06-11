Точный расчет и проверка качества

В Беларуси многолетние травы скошены более чем на половине запланированной площади.

Лидирует Брестская область, где убрано 64% посевов трав. Далее следуют Минская, Гомельская и Гродненская области. На севере страны - в Могилевском и Витебском регионах - убрано более трети запланированных площадей. Ежедневные темпы косовицы превышают 5% и обусловлены в основном жаркой погодой. Чтобы скошенные травы не перестояли в поле, большое внимание уделяется точному соблюдению технологии и проверке качества кормов.

Жаркая погода мая-июня стала причиной гибели посевов яровых культур в Гомельской области. На сегодняшний день в той или иной степени повреждены посевы на площади 60 тысяч гектаров, а на 6 тысячах гектарах - всходы погибли полностью. Наиболее сильно пострадали хозяйства Полесской зоны, где преобладают песчаные и мелиорированные земли, - в Житковичском, Ельском, Петриковском, Лельчицком и Октябрьском районах.

Предполагается, что в ближайшие дни в области побывает комиссия Министерства сельского хозяйства. Специалисты проанализируют масштабы потерь и дадут рекомендации, как преодолеть возникшие проблемы.