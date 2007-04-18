Ткани, пряжа, одежда, обувь, фурнитура и многое другое:

Более 150 компаний из Беларуси, России, Италии, Южной Кореи, Польши и Украины примут участие в Международной выставке "Белтекслегпром". Форум открывается 18 апреля в белорусской столице. На юбилейной, 20-й ярмарке по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности будут показаны ткани всех видов, пряжа, одежда, обувь, фурнитура и многое другое. В рамках форума пройдут деловые встречи, семинары, круглые столы, показы коллекций одежды и обуви.