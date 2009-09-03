Тимошенко повышает цены на газ

Ставка транзита российского газа через Украину с 1 января 2010 года будет повышена на 65-70 процентов в зависимости от того, какой будет цена на нефть.

Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Таким образом, Тимошенко опровергла появившиеся накануне сообщения в СМИ о том, что украинская сторона могла пойти на снижение ставки на транзит российского топлива. «По сути дела, это за все 18 лет будет первое достаточно существенное повышение», - отметила Тимошенко. Реакции российского «Газпрома» на заявление Тимошенко пока не последовало.

В 2009 году ставка за транзит газа из России по территории Украины была сохранена на уровне 2008 года. Она составляет 1,7 доллара за тысячу кубометров на каждые сто километров. Ранее предполагалось, что с 2010 года, когда стороны перейдут на рыночные отношения, ставка будет повышена, однако ее новое значение пока не определено, сообщает Lenta.ru.