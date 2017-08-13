Тест-драйв комбайна. За рулем корреспондент СТВ Юрий Прокопенко

Новости Беларуси. Задать темп уборочной без надежных машин невозможно. В 2017 году с подачи Президента «Гомсельмаш» отправил сельхозпредприятиям всю заказанную технику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже если за нее пока не заплатили. Гарантии – на губернаторах.

Новенькие, только с конвейера, крейсеры зерновых полей не только отлично смотрятся, но и в работе показывают хорошие результаты. На «Гомсельмаше» разработали 5 новых моделей. Одна из них ничем не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Юрий Каливошко, начальник сборочно-сдаточного цеха ОАО «Гомсельмаш»:

Вот наш комбайн – труженик полей. Готов к выходу в поле. Одна единица состоит из более чем 4 тысяч позиций и агрегатов.

Эти 300 метров сборочного конвейера комбайн проходит в среднем за полтора дня. Здесь он на глазах обрастает железом, узлами и агрегатами. Юрий Каливошко:

Качеству уделяется огромное внимание по каждой позиции, на каждом этапе сборки. Более 90% рабочих – это отличники качества, которые сами могут проверять – как самоконтроль. Основная часть деталей – белорусского производства. Импортные комплектующие – лишь двигатели и узлы гидростатики. За счет этого белорусский комбайн выигрывает в цене. Например, этот КЗС 16-24 – аналог лучших мировых образцов. Но в тоже время в полтора раза дешевле своего немецкого собрата. Жатка в 9 метров, 500 лошадиных сил, способен молотить до 25 тонн зерна в час.

Степан Дюльгер, водитель-испытатель:

Здесь автоматическое копирование почвы, автоматическая смазка комбайна. Для новичков этот комбайн очень сложный. Надо сначала проинструктировать. Вот, пожалуйста, этот комбайн 12-18, вот на нем можно и покататься.

Таким шансом нельзя не воспользоваться. Перед поездкой – краткий инструктаж. Степан Дюльгер:

Включается зажигание поворотом ключа, рукоятку ГСТ – на себя полностью. И ключом зажигания на запуск комбайна. Всё, комбайн завели. Оценку всех достоинств отдадим на откуп профессионалам. А вот тест-драйв ходовых качеств комбайна – это пожалуйста.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:

Старт получился у нас достаточно плавным. Что интересно, обзор в комбайне – как у водителя двухэтажного автобуса. Работает кондиционер. У нас здесь просто красота. Сейчас мы поедем по стрястной доске. Это испытание, как по полю едешь, имитация. Комбайн немного покачивает, но совсем чуть-чуть. В принципе, так, наверное, и должно быть. То есть этим комбайном можно управлять, даже имея обычное водительское удостоверение категории «В». Гидравлика работает замечательно. Максимальная скорость этого комбайна – 20-22 км/час. Мы едем 4,5 км/час. По полю больше скорость не нужна.

Ну вот, вроде бы научился. На самом деле, ничего сложного на самом деле нет, можно прямо сейчас и в поле ехать. Сравнить отечественную и импортную технику может Алексей Макосов. Десять лет трудился в поле на «Полесье», а в этом году пересел на «немца».

Алексей Макосов, комбайнер ОАО «Заря»:

Очистка зерна, на домолот идет зерно по-другому. Очень хороший комбайн. Кондиционер, холодильник вот здесь находится, продукты можно хранить, вода холодненькая всегда. Шумоизоляция очень хорошая.

Но и в импортной технике есть недостатки. Этот комбайн эффективен лишь на идеальных полях. Алексей Макосов:

У белорусских есть очень большое преимущество. У них жатка предназначена и для стоячего зерна, и очень хорошо работает на полеглице. В «Клаасах» этого не предусмотрено. У них жатка стоит мертво.

Роман Чумаков, заместитель директора по механизации ОАО «Заря»:

Если бы была белорусская техника, мы и ей были бы довольны. Прежде всего, нужно обслуживание. Будет обслуживание, будет техника работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай Бог выйдет гарантийная техника из строя – факты мне эти все доложить по стране. Вас с удовольствием проинформируют руководители хозяйств. И не дай Бог больше суток туда не явится гарант.

Еще одно поручение Президента выполнено оперативно. Хозяйства, которые нуждаются в новых зерноуборочных комбайнах, но денег на их покупку пока нет, комбайны все же получили. С отсрочкой платежа. Ведь урожай нужно убирать здесь и сейчас.

Сергей Федорович, главный конструктор ОАО «Гомсельмаш»:

Все задачи по поставкам зерноуборочной, кормоуборочной техники, которые поставил глава государства, «Гомсельмаш» выполнил. По зерноуборочной технике полностью. Сейчас идет отгрузка кормоуборочной техники.