Территорию будущего коттеджного поселка под Смолевичами начнут осваивать уже в следующем году

Почти 700 гектаров земли отвели для строительства частного сектора прямо по соседству с многоэтажным городом-спутником. Уже решено, что обживать коттеджный поселок будут минчане, стоящие в очереди для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако пока специалисты Мингорисполкома не могут определенно ответить: будут новоселы сами заниматься строительством домов или же смогут вселяться в централизованно возведенное жилье — этот вопрос еще обсуждается. В любом случае, прокладывать все необходимые коммуникации будут специалисты: эти работы планируется начать уже в будущем году, пишет «Народная газета».