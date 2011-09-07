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Территорию будущего коттеджного поселка под Смолевичами начнут осваивать уже в следующем году

07 сентября 2011 09:45
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Почти 700 гектаров земли отвели для строительства частного сектора прямо по соседству с многоэтажным городом-спутником. Уже решено, что обживать коттеджный поселок будут минчане, стоящие в очереди для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако пока специалисты Мингорисполкома не могут определенно ответить: будут новоселы сами заниматься строительством домов или же смогут вселяться в централизованно возведенное жилье — этот вопрос еще обсуждается. В любом случае, прокладывать все необходимые коммуникации будут специалисты: эти работы планируется начать уже в будущем году, пишет «Народная газета».
# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства

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