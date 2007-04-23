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Территория технопарка в Беларуси расширяется

23 апреля 2007 08:19
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Эта неделя объявлена неделей Парка высоких технологий. В течение ближайших семи дней представители всех 19 компаний-резидентов белорусского технопарка соберутся за "круглым столом", чтобы рассказать о своих достижениях в прошлом году.
Руководство парка подведет совокупные итоги прошлогодней деятельности Беларуси на информационном поле. Одна из основных задач недели - привлечь к сотрудничеству белорусские вузы. Им предложат создавать совместные лаборатории с резидентами технопарка, в числе которых новые иностранные компании. Это французская компания "Бакси", специализирующаяся на производстве программного обеспечения для мобильных телефонов, а также компании из США и Нидерландов. Они впервые выходят на белорусский рынок. Об этом сообщил директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
# Экономика

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