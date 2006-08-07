Территориальные инспекции по ценным бумагам помогут вернуть чеки "Имущество" их владельцам

Физические лица-акционеры уже ликвидированных специализированных инвестиционных фондов, которые имеют право на возврат чеков "Имущество", но не получили их в период работы ликвидационных комиссий, могут обратиться в территориальные инспекции по ценным бумагам.Как сообщили в Комитете по ценным бумагам при Совете Министров Беларуси, заявления принимаются от граждан лично или по почте. Специалисты Комитета по ценным бумагам советуют бывшим акционерам СИФов проверить свои спецчековые счета, так как чеки могли быть возвращены в период работы ликвидационных комиссий. Для этого нужно посетить отделение АСБ "Беларусбанка" по месту жительства с паспортом и сертификатом чеков "Имущество".