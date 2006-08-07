Прямой эфир

Территориальные инспекции по ценным бумагам помогут вернуть чеки "Имущество" их владельцам

07 августа 2006 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Физические лица-акционеры уже ликвидированных специализированных инвестиционных фондов, которые имеют право на возврат чеков "Имущество", но не получили их в период работы ликвидационных комиссий, могут обратиться в территориальные инспекции по ценным бумагам.Как сообщили в Комитете по ценным бумагам при Совете Министров Беларуси, заявления принимаются от граждан лично или по почте. Специалисты Комитета по ценным бумагам советуют бывшим акционерам СИФов проверить свои спецчековые счета, так как чеки могли быть возвращены в период работы ликвидационных комиссий. Для этого нужно посетить отделение АСБ "Беларусбанка" по месту жительства с паспортом и сертификатом чеков "Имущество".
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
07 августа 2006 12:10

Доходы от сдачи жилья молодежи, прибывшей по распределению, освобождены от подоходного налога

07 августа 2006 12:08

Сложные погодные условия проверяют на прочность хлеборобов

07 августа 2006 07:47

Гродненские ученые вывели новый сорт пшеницы