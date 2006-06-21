Тему российского газа и экспорта сахара необходимо обсудить на двухсторонней встрече

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский настаивает на рассмотрении вопросов о поставках газа в Беларусь в 2007 году и экспорте белорусского сахара белого в Российскую Федерацию на заседании Совета Министров Союзного государства 28 июня. Об этом он заявил сегодня в ходе рабочей встречи с госсекретарем Союзного государства Павлом Бородиным.

"В этих проблемах есть спекуляции и недоразумения, и при этом нет официальной позиции правительства России", - заявил он, добавив, что белорусская сторона придает их решению первостепенное значение.

Премьер-министр затронул также вопрос об условиях использования Калининградского морского порта для перевалки белорусских внешнеторговых грузов. По этой проблеме уже было дано прямое поручение Александра Лукашенко, согласованное с Владимиром Путиным, состоялся ряд прямых переговоров. "Мы намерены развивать отношения с этим портом, если Россия будет принимать адекватные меры со своей стороны", - сказал Сергей Сидорский.

Премьер-министр предложил внести эти три вопроса в повестку предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства. Павел Бородин заявил о своем согласии с позицией Беларуси и поддержал это предложение, сообщает БелТА.