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Тему белоруско-российского сотрудничества с регионами России обсуждали в правительстве

10 ноября 2008 08:42
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Вопросы торгово-экономического взаимодействия обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и губернатор Саратовской области России Павел Ипатов.

Беларусь и Саратовская область намерены сохранить объемы экспортных поставок и выработать такой алгоритм торгового обмена, чтобы  предприятия доверяли друг другу и осуществляли поставки с отсрочкой платежей.

Саратовская область планирует перенимать опыт Беларуси в сфере сельского хозяйства и создания агрогородков, а также  в жилищно-коммунальной сфере.  В свою очередь  Балаковская АЭС с 2009 года готова помогать Беларуси в подготовке специалистов для будущей атомной станции. В целом, стороны намерены четко выполнять обязательства   соглашения, подписанного в сентябре этого года между нашей страной и Саратовской областью. 


 

# Экономика

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