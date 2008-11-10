Тему белоруско-российского сотрудничества с регионами России обсуждали в правительстве

Вопросы торгово-экономического взаимодействия обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и губернатор Саратовской области России Павел Ипатов.

Беларусь и Саратовская область намерены сохранить объемы экспортных поставок и выработать такой алгоритм торгового обмена, чтобы предприятия доверяли друг другу и осуществляли поставки с отсрочкой платежей.

Саратовская область планирует перенимать опыт Беларуси в сфере сельского хозяйства и создания агрогородков, а также в жилищно-коммунальной сфере. В свою очередь Балаковская АЭС с 2009 года готова помогать Беларуси в подготовке специалистов для будущей атомной станции. В целом, стороны намерены четко выполнять обязательства соглашения, подписанного в сентябре этого года между нашей страной и Саратовской областью.



