Темпы уборки сахарной свёклы опережают темпы её переработки

Перерабатывающие предприятия республики уже имеют большие запасы сладких корнеплодов, однако не одно из них не вышло на полную производственную мощность.

К примеру, на Скидельском сахарном комбинате отставание от графика приёмки свёклы произошло из-за поломки на технологической линии. В результате 20 тысяч тон сырья остались не переработанными. Причиной вынужденной приостановки комбината на третий день заготовки, стала небольшая авария.

Её последствия устранили меньше чем через два часа, однако, отставание от графика составило около 20 тысяч тонн не принятой свёклы. Из-за чего сельхозпредприятия сырьевой зоны Скидельского сахарного комбината вынуждены были снизить темпы уборки корнеплодов, соответственно сместился и график сдачи свёклы.

Сегодня Скидельский сахарный комбинат работает в круглосуточном режиме. Сократить отставание от графика приёмки свёклы, здесь надеются и благодаря внедрению новой схемы электронного учёта поступающего сырья. Взвешивание и количество сданной свёклы конкретным хозяйством, теперь контролирует компьютер. Это даёт возможность предприятию значительно увеличить темпы работы.

Увеличивать объёмы поставки свёклы сегодня не рекомендуют и специалисты. В противном случае произойдёт затоваривание заводов и как следствие большие потери сырья. Не смотря на то, что в Гродненской области выращен самый большой урожай свёклы в Республике, более 390 центнеров с гектара, в Скиделе не сомневаются, что весь он будет переработан в срок. Производственные мощности комбината, при полной их загрузке позволяют это сделать.