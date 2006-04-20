Темпы посевной растут

До 1 мая яровые зерновые будут посеяны на 90% площади. Исключение составят сельхозорганизации Витебской и Могилевской областей, которые, по расчетам Минсельхозпрода, завершат сев зерновых к 4 мая.В целом по республике зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади в 312 тыс.га, что составляет 29,5% запланированной площади. Перед хозяйствами поставлена задача увеличить ежедневные темпы сева до 15%, то есть за сутки необходимо засевать не менее 150 тыс.га. Необходимо также увеличить темпы работ по подготовке почвы к севу. Пока подготовлено 412 тыс.га, что составляет около 20% к необходимому объему. Требует внимания и подкормка озимых культур, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. Для того чтобы освободить от этой работы хотя бы часть тракторов, хозяйства активно прибегают к помощи сельхозавиации. В настоящее время в работе задействовано 26 самолетов.