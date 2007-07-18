Телевизоры, часы и уксус пометят

Всё для того, чтобы отличить легальный товар от "серого".

Маркировка контрольными знаками этой группы товаров вскоре будет введена в Беларуси.

Сегодня подобная мера защиты рынка от нелегальной продукции уже дает значительные результаты.



Сначала пиво и моторное масло, потом напитки, продукция из рыбы, кофе, чай, обувь, видеокассеты, диски и мобильные телефоны. Примерно в такой последовательности вот уже более двух лет в Беларуси вводят маркировку контрольными знаками. Все эти товары один за одним находятся в списке наиболее привлекательных для теневой экономики. Они чаще всего ввозятся и сбываются по серым схемам, чтобы избежать уплаты налогов. Но уже не сегодня. Введение маркировки позволило защитить рынок от недобросовестных продавцов.

Сегодня очередь дошла до телевизоров. Уже с ноября этого года продукция продаваемая без марки будет нелегальна. Однако реализовывать контрольные знаки станут уже в сентябре, поэтому у продавцов будет достаточно времени, чтобы их приобрести. Следующими в очереди маркироваться стоят часы и уксус. Производители данной категории товаров давно ждали этого события. Даже сами выступили инициаторами.

Экономическая эффективности от введения маркировки на лицо - значительно увеличивается легальный ввоз товара и налоговые поступления в бюджет. Кроме того, это позволяет контролировать сферы, которые ранее считались наиболее подверженными "серым" схемам.

Защитить покупателя от некачественных часов или телевизоров, контрольная марка, конечно, не сможет. Однако она говорит о том, что продукция, которая появляется на прилавках магазинов, ввезена на территорию Беларуси легально. То есть, возможно, и производитель добросовестный. Ведь "серый" товар теперь будет вне закона.