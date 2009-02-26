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Технологии производства и использования сухой молочной сыворотки обсудят в Минске ученые из шести стран

26 февраля 2009 09:05
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Повышенное внимание к этому продукту не случайно. Рентабельность реализации сыворотки достигает 85%, а строительство цехов окупается за год. Специалисты из Дании и Швеции предложат белорусам новые технологии использования сыворотки в жидких пищевых продуктах, а наши учёные поделятся опытом применения лактулозы в молочных продуктах. Отметим, в текущем году в Беларуси появилось четыре новых предприятия по производству сухой сыворотки. И совсем недавно с одним из таких производств на могилёвском предприятии "Бабушкина крынка" ознакомился Президент Беларуси Александр Лукашенко.
# Экономика

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