Технологии производства и использования сухой молочной сыворотки обсудят в Минске ученые из шести стран

Повышенное внимание к этому продукту не случайно. Рентабельность реализации сыворотки достигает 85%, а строительство цехов окупается за год. Специалисты из Дании и Швеции предложат белорусам новые технологии использования сыворотки в жидких пищевых продуктах, а наши учёные поделятся опытом применения лактулозы в молочных продуктах. Отметим, в текущем году в Беларуси появилось четыре новых предприятия по производству сухой сыворотки. И совсем недавно с одним из таких производств на могилёвском предприятии "Бабушкина крынка" ознакомился Президент Беларуси Александр Лукашенко.