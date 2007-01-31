Техника столичных производителей будет поставляться в Бишкек

Контакты с белорусскими промышленниками налаживает делегация Кыргызстана.Соглашение о сотрудничестве между Минском и Бишкеком планируется подписать в нынешнем году. Об этом председатель Мингорисполкома Михаил Павлов сообщил на встрече с вице-мэром Бишкека Болотом Худайбергеновым. По мнению мэра Минска, соглашение будет способствовать тесному торгово-экономическому и культурному сотрудничеству между столицами. Гость, курирующий ЖКХ и транспорт, отметил чистоту и порядок в Минске, хорошее дорожное покрытие, освещение и подсветку зданий. Особый интерес вызвала дорожная техника и общественный транспорт минских производителей.