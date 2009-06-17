Татьяна Рыбалова: Альтернативы белорусскому сливочному маслу я не вижу

Она отметила, что по итогам четырёх месяцев этого года белорусская доля на российском рынке сливочного масла составила 42 %. - Белорусское сливочное масло, я сегодня вижу с трудом, чтобы вообще кто-то мог заменить. Альтернативы ему я не вижу. Если поставки снизятся или прекратятся, то россияне просто вынуждены будут потреблять меньше. Потому что и российское масло, и масло из дальнего зарубежья заметно дороже. У нас уже сегодня снизилось потребление сливочного масла, - говорит Татьяна Рыбалова, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (Россия).