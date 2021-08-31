Татьяна Рунец: рекомендовано МАРТ побеседовать с заинтересованными и разъяснять действия постановлений в области закупок

Новости Беларуси. В администрации Центрального района 31 августа обсудили вопросы предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это будут большие суммы». Что предлагает предприниматель, чтобы помочь развитию бизнеса в Беларуси?
Формат «открытой приемной» для белорусов стал уже привычным. Сегодня свои вопросы могли задать представители малого и среднего бизнеса.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вопросов задано очень много. Рекомендовано МАРТ провести дополнительную беседу с заинтересованными и разъяснять действия тех или иных постановлений в области закупок. Что касается поддержки предпринимателей, тоже был задан вопрос. Я хочу сказать, что у нас на уровне республики вообще созданы все условия для того, чтобы занимались предприниматели активно, создавали какие-то производства, создавали рабочие места. Законодательство у нас в этой сфере, в общем-то, подвижно. Если у предпринимателей есть предложения по совершенствованию, мы рассмотрим. Причем и на уровне горисполкома можно рассмотреть, на уровне администрации районов, в Совет Республики тоже поступают различного рода обращения.
Центральный район Минска – лидер по количеству зарегистрированного малого и среднего бизнеса. Учитывая, что новая Конституция предполагает более широкий перечень функций, которые будут возложены на местные органы управления, на работу частных предпринимателей необходимо обратить внимание уже сейчас. Главное – не доводить до банкротства, вести диалог и дать дорогу честным деловым людям.