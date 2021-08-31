Татьяна Рунец: рекомендовано МАРТ побеседовать с заинтересованными и разъяснять действия постановлений в области закупок

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопросов задано очень много. Рекомендовано МАРТ провести дополнительную беседу с заинтересованными и разъяснять действия тех или иных постановлений в области закупок. Что касается поддержки предпринимателей, тоже был задан вопрос. Я хочу сказать, что у нас на уровне республики вообще созданы все условия для того, чтобы занимались предприниматели активно, создавали какие-то производства, создавали рабочие места. Законодательство у нас в этой сфере, в общем-то, подвижно. Если у предпринимателей есть предложения по совершенствованию, мы рассмотрим. Причем и на уровне горисполкома можно рассмотреть, на уровне администрации районов, в Совет Республики тоже поступают различного рода обращения.