Татарстан заинтересован в закупках зерна и картофеля в Беларуси

Это первый визит в Беларусь Рустама Минниханова в должности главы Татарстана. Республику он возглавил в марте. Одна из целей поездки — переговоры по закупке белорусского зерна и картофеля. Ведь в России неурожай. Впрочем, торговля между нашими странами — это только один пункт в сотрудничестве.

С Татарстаном нас связывает более глубокая кооперация на уровне совместных предприятий. Кстати, все они с успехом выдержали финансовый кризис и не снизили объемы производства.

В этом году Беларусь и Татарстан планируют выйти на докризисный уровень взаимной торговли. Это значит, что проекты, которые наметили, вполне реальны. Сумма этого самого докризисного товарооборота — 34 млрд. российских рублей. Татарстан входил в пятерку регионов России, с которыми мы активно и много торговали. В мае там открылась линия сборки тракторов «Беларус-3022». Она дополнит уже начатое существующее 8 лет производство. Есть решение увеличить в этом году общий объем производства тракторов до 5 тыс. штук. Следующий предполагаемый совместный проект — сборка комбайнов белорусских марок. Сегодня стороны договорились, что Беларусь поставит в Татарстан необходимую сельхозпродукцию.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы полностью обеспечим тот заказ, который Республика Татарстан дает Беларуси. Это, прежде всего, поставки картофеля – до 100 тысяч тонн. И мы договорились о том, что впервые в этом году и на Казахстан, и на Набережные Челны выйдем с нашими белорусскими товарами, проведем мощные осенние ярмарки в Татарстане.

Сегодня на «Минск-Арене» лидер Татарстана высоко оценил наш опыт в области возведении спортивных объектов. Есть, например, проект участия белорусских специалистов в строительстве в Казани гребного канала к 27-й Всемирной летней Универсиаде 2013 года.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

Это пример для подражания — подход к строительству таких объектов. Я думаю, что успехи спортсменов Беларуси неслучайны — такое отношение к спорту дает и результаты.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что будем поставлять к играм Универсиады в 2013 году троллейбусы и трамваи в Казань.

В числе перспектив — объединение научно-технических разработок Татарстана с нашими прорывными проектами. Речь, например, о строительство белорусского торгово-логистического центра в технополисе «Химград». Сотрудничество с IT-парком Казани в формировании регионального электронного правительства. Белорусские НПЗ ежегодно перерабатывают 1,5 млн. тонн татарстанской нефти. Есть перспективы и дальше развивать это направление. Планируется, что компания «Татнефть» откроет в Беларуси 38 автозаправок. В перспективе их будет сто.

Сегодня же состоялась встреча двух президентов. Александр Лукашенко принял своего татарского Рустама Миннихановаи провел с ним переговоры. Среди прочего, поднималась и тема помощи России в борьбе с пожарами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какая может быть политика, когда в огне горят деревни и люди? Мы никогда не будем считать Россию и россиян чужой для себя страной и чужими для себя людьми. Беда для всех нас общая. У нас есть определенный опыт, мы готовы России помогать, если это будет нужно.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан:

Аномальная засуха по регионам, у которых есть большое животноводство, сильно ударила. Есть вопросы по картофелю. У нас уже была встреча, мы обсудили все те проблемные вопросы, которые для нас интересны.

У Беларуси, действительно, хороший опыт работы в пожароопасных ситуациях — контролируется, фактическ,и каждый километр. Тушение очагов возгорания происходит на стадии их появления. Поэтому нам удалось сохранить все деревни, расположенные в лесах. Если будет нужно России, то конечно, республика готова расширить помощь нашему стратегическому партнеру.