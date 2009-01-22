Татарстан намерен привлечь белорусских строителей для возведения спортивных сооружений

Зарубежная делегация, вместе с главой белорусского правительства, побывала на спортивных и культурных объектах Минска.Гости осмотрели велодром культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена". А также – площадку, на которой ведется строительство ледовой арены и конькобежный стадион. Отечественные предприятия и организации могут помочь готовиться к 27-й Всемирной летней универсиаде, она пройдет в Казани в 2013 году. И к этому сроку там должны построить 36 спортивных объектов. Не случаен в этом смысле интерес гостей к Футбольному манежу и прилегающему к нему оздоровительному комплексу. А после посещения Национальной библиотеки гости заметили, что их впечатлило сочетание "цена-качество" при возведении подобных объектов.