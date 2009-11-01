Ташкент откажется от троллейбусов

Узбекистан из соображений экономии решил отказаться от троллейбусов в Ташкенте.

До конца 2010 года все троллейбусы планируется заменить на автобусы «Исузу», которые производит Самаркандский автомобильный завод.

В Ташкенте действует четыре троллейбусных маршрута и два депо. В соответствии с планами троллейбусные линии будут постепенно демонтированы, а троллейбусные депо превратят в автобусные парки или перепрофилируют. Водители троллейбусов пересядут на автобусы.

«Другой вид электрического транспорта - трамваи - остаются вполне экономичным транспортным средством и будут в дальнейшем осуществлять пассажирские перевозки», - заявил представитель правительства. За последние два года Узбекистан закупил в России 30 трамвайных вагонов на сумму около $5 млн.

В Ташкенте действует семь трамвайных маршрутов, 117 автобусных и 36 - маршрутных такси, а также три линии метрополитена с 29 станциями. На долю автобусных маршрутов приходится 65% всех пассажирских перевозок, сообщает БЕЛТА.