Тарифы на оказание риэлтерских услуг должны быть обоснованы

Министерство экономики и Министерство юстиции начали проверку обоснованности размера тарифов на оказание услуг в белорусских агентствах по недвижимости. Одно из основных требований к риэлтерской организации - наличие документа, устанавливающего тарифы на оказываемые услуги. Они формируются с учетом плановой себестоимости, налогов и прибыли. При этом должен соблюдаться предельный индекс допустимого роста цен - не более 0,6% в месяц.

До подписания договора на оказание риэлтерских услуг агентство обязано ознакомить клиента с тарифами. Кроме того, их размер должен указываться в договоре.