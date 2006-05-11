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Тарифы на оказание риэлтерских услуг должны быть обоснованы

11 мая 2006 08:52
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Министерство экономики и Министерство юстиции начали проверку обоснованности размера тарифов на оказание услуг в белорусских агентствах по недвижимости. Одно из основных требований к риэлтерской организации - наличие документа, устанавливающего тарифы на оказываемые услуги. Они формируются с учетом плановой себестоимости, налогов и прибыли. При этом должен соблюдаться предельный индекс допустимого роста цен - не более 0,6% в месяц.
До подписания договора на оказание риэлтерских услуг агентство обязано ознакомить клиента с тарифами. Кроме того, их размер должен указываться в договоре.
# Экономика

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