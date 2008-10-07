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Тарифная ставка первого разряда в Беларуси с 1-го ноября текущего года возрастет

07 октября 2008 10:36
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Она достигнет 91 тысячи рублей. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси. Напомним, что с 1-го апреля и по настоящее время она составляет 73 тысячи белорусских рублей. В соответствии с планами правительства, к концу текущего года ожидается рост средней зарплаты в бюджетной сфере до 430 долларов в эквиваленте. В конце 2009-го средняя зарплата бюджетников должна составить 550 долларов, в конце 2010-го — 700.
# Экономика

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