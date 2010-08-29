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Танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

29 августа 2010 15:59
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Такая схема доставки в нашу страну отрабатывается впервые. Очередные 80 тысяч тонн загрузили в порту Пуэрто-Круз. Прибывший в Литву с пробной партией танкер уже прошел все необходимые таможенные формальности. Сейчас он находится на одном из самых модернизированных нефтетерминалов в Европе.

И вот что нам сообщили на предприятии «Клайпедос нафта», которое и займется перевалкой венесуэльской нефти в нашу страну.

Гедеминас Виткаускас, директор по производству компании «Клайпедос нафта»:
– Танкер пришел утром, в 4.30 по литовскому времени. Погрузку начали в 12.30, после всех необходимых процедур. Отгрузки мы должны начать с 1 сентября, где-то 90 цистерн каждый день. Они будут отгружаться в течение 15 суток. 

После отгрузки очередная партия венесуэльского «черного золота» отправится из Литвы по железной дороге на Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. К слову, танкеры с нефтью для Беларуси отправляются из Венесуэлы почти еженедельно. И прибывают в Одесский порт в Украине и эстонский – Мууга.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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