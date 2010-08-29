Танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

Такая схема доставки в нашу страну отрабатывается впервые. Очередные 80 тысяч тонн загрузили в порту Пуэрто-Круз. Прибывший в Литву с пробной партией танкер уже прошел все необходимые таможенные формальности. Сейчас он находится на одном из самых модернизированных нефтетерминалов в Европе.

И вот что нам сообщили на предприятии «Клайпедос нафта», которое и займется перевалкой венесуэльской нефти в нашу страну.

Гедеминас Виткаускас, директор по производству компании «Клайпедос нафта»:

– Танкер пришел утром, в 4.30 по литовскому времени. Погрузку начали в 12.30, после всех необходимых процедур. Отгрузки мы должны начать с 1 сентября, где-то 90 цистерн каждый день. Они будут отгружаться в течение 15 суток.

После отгрузки очередная партия венесуэльского «черного золота» отправится из Литвы по железной дороге на Мозырьский нефтеперерабатывающий завод. К слову, танкеры с нефтью для Беларуси отправляются из Венесуэлы почти еженедельно. И прибывают в Одесский порт в Украине и эстонский – Мууга.