Танкер с белорусской нефтью из Венесуэлы прибыл в Одесский порт

Пробная углеводородная партия предназначена для переработки на белорусских заводах.

Уже в начале мая груз прибудет на Мозырский НПЗ.

Ольга Макей, телекомпания СТВ:

Танкер из Венесуэлы под названием «Морская звезда» пришвартовался сегодня в одесском порту. На борту плавучего резервуара — около 80 тысяч тонн черного золота, а если точнее — 79 тысяч 811 тонн. Эта партия хоть и пробная, предназначена для отработки логистики и пробной переработки, в ближайшие дни продолжит свой путь в Беларусь железнодорожным путем.

Кстати, если подсчитать, для переправки нефти на мозырский НПЗ понадобиться 25 поездов, а это больше 1300 вагонов-цистерн. Сейчас, говоря на языке моряков, нефть планируют переваливать. Это значит, что в ближайшие примерно 40 часов нефть перекачают в специальные резервуары, чтобы освободить танкер.

К слову, само 250-метровое судно находилось в море около трех недель. А отгрузку белорусской нефти здесь уже называют «историческим моментом».

Николай Павлюк, начальник государственного предприятия «Одесский морской торговый порт»:

Для нас это был совершенно неожиданный грузопоток нефти. Это эксперимент, поэтому не стоит делать серьезных прогнозов на будущее. Но мы примем все меры для того, чтобы обработать это судно как можно быстрее. Думаю, этот эксперимент положит начало перспективному грузопотоку нефти.

Руслан Сахаутдинов, главный диспетчер государственного предприятия «Одесский морской торговый порт»:

Однозначно это можно считать историческим моментом для развития дальнейших наших отношений. Конечно же, если это будет иметь свое логическое продолжение по реализации того планируемого объема, который был озвучен белорусской стороной.

Сорт «Санта-Барбара», а именно так называют нефть из месторождения с одноименным названием, считают одним из лучших. Добывает ее совместное Белорусско-Венесуэльское предприятие «Петролера БелоВенесолана». Пробная партия в 80 тысяч тонн — это только начало. До конца года цифра может вырасти до 4 млн тонн.

В будущем железнодорожную транспортировку нефти планируют заменить на трубопровод «Одесса-Броды». По мнению специалистов, такой способ перекачки гораздо дешевле и удобнее.

Ольга Макей, Андрей Сержантов, Телекомпания СТВ, Одесса, Украина.