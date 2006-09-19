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Таможня - надежный источник по наполнению доходной части бюджета страны

19 сентября 2006 10:55
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За девять месяцев этого года в республиканский бюджет поступило более 3 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможенного комитета. При этом задержаны крупные партии товаров, незаконно перемещаемых через границу. За восемь месяцев этого года выявлено 9,5 тысяч нарушений законодательства, по фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей заведено 25 уголовных дел. Пресечено 28 попыток контрабанды наркотиков, 4 - оружия и боеприпасов.
# Экономика

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