Таможня - надежный источник по наполнению доходной части бюджета страны

За девять месяцев этого года в республиканский бюджет поступило более 3 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе таможенного комитета. При этом задержаны крупные партии товаров, незаконно перемещаемых через границу. За восемь месяцев этого года выявлено 9,5 тысяч нарушений законодательства, по фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей заведено 25 уголовных дел. Пресечено 28 попыток контрабанды наркотиков, 4 - оружия и боеприпасов.