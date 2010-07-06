Таможенный союз – торговые войны Беларуси и России могут остаться в прошлом

Вступление в силу Таможенного Кодекса — это, в первую очередь, торговля практическими любой продукцией без таможни и всевозможных кордонов на всей территории «таможенной тройки». Это самая обсуждаемая сегодня новость в бизнес-кругах.

Если до этого дня российская сторона контролировала около 12 тысяч позиций товаров из третьих стран, то теперь их всего десятки. А это значит, что Беларусь может, к примеру, создавать сборочные производства и свободно торговать продукцией и в России, и в Казахстане.

Андрей Величковский, главный специалист по внешнеэкономической деятельности Белорусской торгово-промышленнной палаты:

Многие иностранные компании заинтересованы в создании каких-то производственных баз. Пока не было Таможенного союза, это было не рационально, поскольку рынок был маленький. Сейчас он просто огромен. Я знаю конкретные проекты, которые компании рассматривают именно в рамках Таможенного союза: разместить в Беларуси, в центре Европы, с очень значительными налоговыми льготами.

Александр Филиппов:

Для Республики Беларусь Таможенный союз несет значительный выгоды благодаря возможности роста белорусского экспорта, прежде всего, продукции машиностроения, пищевой промышленности.

Ещё один принципиальный момент, с этого же дня, фактически, снимаются и санитарные кордоны. Правила в том числе и по техническому регулированию, теперь - единые. И сертификат, полученный в белорусских лабораториях, действителен и в России, и в Казахстане. Следовательно, торговые войны, якобы из-за низкого качества продукции — могут остаться в прошлом.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сделан очень серьезный шаг вперед в части того, что товары станут двигаться на территории Таможенного союза за некоторым исключением практически свободно. Это создаст возможность дополнительного привлечения в страну инвестиций: инвесторы будут рассчитывать не только на рынок Беларуси, но и с полным правом на рынок нашего Таможенного союза.

Минусами Таможенного союза отдельные хозяйственники называют повышенную конкуренцию продукции. Но для потребителя — это плюс, ведь растёт конкуренция — повышается и качество.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития:

Эти посылы хороши. Другое дело, как это будет реализовано, и не займёмся ли мы опять протекционизмом, когда каждый будет всё-таки удерживать одеяло на своей стороне.

Беларуси удалось отстоять и позицию по ввозу легковых автомобилей для физических лиц. Они остаются прежними ещё на год, а значит и далее будут регулироваться национальным законодательством. Есть также договорённость, что экспортные пошлины, и в частности, на нефть, будут отменены автоматически после подписания и ратификации документов по Единому экономическому пространству. Причём белорусская сторона может сделать это, не дожидаясь своих партнёров. Это большой плюс, потому что в иной ситуации наше государство могло стать заложником целого ряда разногласий между Россией и Казахстаном.

Ещё в нашу пользу — по режиму торговли с третьими странами переговоры будут продолжаться.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Режимы торговли Беларуси, России, Казахстана с третьими странами отличаются. К примеру, у нас торговля с Украиной - нет изъятий никаких из зоны свободной торговли. А у России и Казахстана они есть. И Беларусь заняла принципиальную позицию, что мы должны провести ещё переговоры с нашими партнёрами, а не просто огульно выравнивать условия под какую-то гребёнку.

К Таможенному союзу тройки уже проявляют интерес не только страны постсоветского пространства. Этот интеграционный проект может стать глобальным геополитическим. Осталось только, чтобы все три партнёра выполнили в срок свои обязательства.