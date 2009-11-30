Таможенный союз – шаг к Единому экономическому пространству

Вопрос создания Единого экономического пространства – года 1,5-2.

Аналитики ждали этого события и строили десятки прогнозов развития ситуации. Рассуждали, кто больше выигрывает от такого альянса, кто меньше. Точку в этом вопросе поставил белорусский Президент. Создание любого союза невозможно без определенных уступок. В данном случае на них пошли все участники с надеждой на то, что в будущем эти уступки принесут каждому свои дивиденды. Какими они будут – покажет время.

С 1 января 2010 года начнет действие единый таможенный тариф, а к лету страны должны завершить все процедуры формирования единого экономического пространства.

Теперь это уже новейшая история. Результат трехлетней работы. Почти три десятка международных договоров, формирующих правовую базу таможенной «тройки». Подписав Соглашение, Беларусь, Россия и Казахстан прочно вписали 27 ноября 2009 года в летопись Евразийского Экономического Сообщества. К слову, и Европейский союз тоже начинался когда-то с прочного союза угля и стали. Есть все основания полагать, что и новое образование наберет быстро не меньшую силу и в экономике, и в политике.

Эту встречу многие уже сравнили с исторической в Вискулях. Судьбоносные решения на белорусской земле принимаются не впервые. И что, как и тогда, здесь тоже не все так гладко, заметно было по настроению Президентов уже при первой встрече.

Сдержанные улыбки и жесты. Настороженным, в отличие от Назарбаева, казался Медведев. Согласование всех позиций по Таможенному союзу сторонам явно стоило немалых трудов. Не дожидаясь коллег по ЕврАзЭС, за стол переговоров Президенты сели втроем. Журналисты встревожено зарапортовали в редакции – союз, похоже, еще под вопросом.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

- Мы надеемся, что абсолютно беспочвенны сигналы о том, что некоторые наши партнеры не настроены на деле доказать свою приверженность к компромиссу и гибкости при решении общих проблем. Хуже всего, если окажется, что национальный эгоизм и мелочный сиюминутный интерес будут превалировать над жизненно важными интересами союза.

Но сенсации в этом плане не получилось. Хотя почти двухчасовые переговоры, как позже стало известно, были не простыми и жаркими. Идея, на которой настаивало белорусское государство, – скорейшее формирование Единого экономического пространства – одобрили все страны-партнеры. Особо поддержал Казахстан. Впрочем, и российский лидер оказался не против. Хотя еще накануне был озвучен ряд предложений, по сути, размывающих главную идею.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

- Естественно, Таможенный союз нужен нам не ради того, чтобы просто произошла унификация таможенного тарифа. Это, конечно, очень важно, но еще важнее, чтобы в результате развития Таможенного союза мы подготовились к переходу к Единому экономическому пространству. А вот это уже принципиально новая форма интеграция наших экономик.

Разумеется, во главу угла каждая сторона интересы ставила национальные. Опасений, и надо сказать не без оснований, у белорусского государства было немало. Подписав Таможенный союз, можно сказать, мы соглашаемся с рисками.

К примеру, ограничиваются наши возможности торговли с третьими странами. Остаются и барьеры, такие, как санитарные. Что это такое – Беларусь усвоила на мясомолочных и сахарных войнах. Сохраняется и неравенство субъектов хозяйствования. Логично, что при таких издержках Таможенный союз без Единого экономического пространства для нас просто не имеет смысла.

Александр Лукашенко:

- Единое экономическое пространство рассматривается нами как полностью обоснованная, логичная и законченная форма экономической интеграции на постсоветском пространстве. Это естественный путь развития экономических отношений между нашими странами. Создав это пространство, мы получим максимальную выгоду всем участникам системы устойчивых хозяйственных связей, обеспечим равноправные условия для работы субъектов хозяйствования и справедливую конкуренцию, способствующую экономическому прогрессу. Все окажутся в равных условиях работы, в том числе и по такому чувствительному вопросу, как равнодоговорные цены на энергоресурсы.

Экспертная оценка: Таможенный союз позволит Беларуси, Казахстану и России к 2015 году выйти на прирост ВВП не менее 15%. Создается огромный рынок, где совокупные объемы только запасов нефти – 90 миллиардов баррелей. А общий объем ВВП – 2 триллиона долларов.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

- Фактически мы создадим единый экономический комплекс с общими правилами и подходами к развитию. Это станет основой для формирования Евразийского экономического союза, в котором не будет никаких ограничений для совместной деятельности, передвижения людей, товаров, капитала по всей территории Союза, любой формы долевой активности. Думаю, что желание вступить в Таможенный союз Кыргызстана, Таджикистана, которое было заявлено, является очень хорошим симптомом.

Экономические же резоны без единого экономического пространства, действительно остаются размытыми. Выгоду получает только Россия. В идеале же, высокая степень интеграции должна и расширить рынки сбыта и увеличить взаимные инвестиции. Создадутся рабочие места, откроются новые производства. И от этого тогда выиграют все три страны.

Курманбек Бакиев, Президент Кыргызской Республики:

- Фактически мы создадим единый экономический комплекс с общими правилами и подходами к развитию. Это станет основой для формирования Евразийского экономического союза, в котором не будет никаких ограничений для совместной деятельности, передвижения людей, товаров, капитала по всей территории Союза, любой формы долевой активности. Думаю, что желание вступить в Таможенный союз Кыргызстана, Таджикистана, которое было заявлено, является очень хорошим симптомом. Конечно, эффективность работы любой организации зависит, прежде всего, от механизма принятия и исполнения решений. Чем больше будут наши – стран и государств ЕврАзЭС – действия скоординированными, тем более эффективно будет работать наша экономика и более устойчивыми мы будем ко всякого рода шокам и мировым экономическим кризисам.

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан:

- На данном этапе мы будем участвовать в этой работе в качестве наблюдателя, что соответствует как логике нашего интеграционного сотрудничества, так и реалиям современного мира с его активными процессами регионализации. Таджикистан считает, что сегодняшний саммит стал еще одним шагом на пути нашей более полной интеграции.

ИДЕЕ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА – ПОЧТИ 15 ЛЕТ

Его мы строим с Россией с 1995 года. Пару лет назад пытались воплотить и с Украиной. Кстати, присутствие этой страны в Союзе могло бы поменять расстановку сил, в том числе и по единому таможенному тарифу, регулировать который будет наднациональный орган. Белорусско-украинские экономические интересы совпадают, как и у России и Казахстаном.

Александр Лукашенко:

- Таможенный союз не создает каких-либо принципиальных препятствий для участия наших стран в других международных экономических инициативах. Мы сейчас скорректировали план действий по формированию Таможенного союза. В нем есть важные вопросы, которые должны быть решены без промедления. Мировой финансово-экономический кризис учит нас быть расторопными. Работа еще предстоит большая, но белорусская делегация уверена, что при наличии доброй политической воли и должного стремления мы можем быстро создать эффективный экономический союз – Единое экономическое пространство. Мы сегодня сделали крупный исторический шаг. Только разговоры на эту тему привлекли внимание специалистов, руководителей, политиков, руководителей государств во всем мире. И этот шаг внесет, на мой взгляд, серьезные экономические подвижки не только на евразийском пространстве, но и в мире в целом.

В тени Таможенного союза остался Межгоссовет ЕврАзЭС, где обсуждались два десятка вопросов. Один из самых принципиальных, к примеру, о работе антикризисного фонда.



Дмитрий Медведев:

- Все страны ратифицировали документы. Россия в ближайшее время перечислит падающую на нее долю в Антикризисный фонд. Мы рассчитываем на то, что до конца года встретятся министры финансов, и, по сути, начнется работа самого этого института. Туда уже попадут первые заявки, эти заявки будут рассмотрены, и соответствующие государства, которые подадут эти заявки, получат первые порции денег. На постсоветском пространстве ЕврАзЭС является практически единственной структурой, которая достаточно быстро движется к своим интеграционным целям, и мы будем этому всячески способствовать.

Но главный итог этого грандиозного саммита в Минске – новое объединение на постсоветском пространстве. Беларусь, четко заявив свою принципиальную позицию, смогла ее и отстоять. Вопрос создания Единого экономического пространства – года 1,5-2. Белорусское государство предлагает ускорить процесс формирования договорно-правовой базы.

Окончательно согласование позиций – 18 декабря в Алма-Аты, а столицей ЕврАзЭС на предстоящий год выбрана Астана. Сегодня же с уверенностью можно сказать, что год председательства Беларуси прошел весьма результативно.