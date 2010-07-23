Таможенный союз позволит исключить «молочные войны» между Беларусью и Россией

Положения о санитарном контроле унифицированы не только между тремя странами, но и с европейским законодательством.

Предусмотрен арбитражный порядок рассмотрения спорных вопросов на международном уровне. Новые санитарные нормы и регламенты в рамках Таможенного союза приведены к общему знаменателю и научно обоснованы.

Валентина Качан, главный санитарный врач Республики Беларусь:

Российская Федерация во многом согласилась с нашими требованиями и смягчила свои требования и приблизила свои нормы к нормам Евросоюза. Сегодня в основе любой нормы должна быть научная база. Если нет обоснования, наистаивать на той или иной норме тоже некорректно.