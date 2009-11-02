Таможенный союз: плюсы и минусы

Вопрос объединения Беларуси, России и Казахстана в Таможенный союз и совместного вступления во Всемирную торговую организацию обсуждается уже около года.

Антон Кудасов, начальник управления регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Вы знаете, что сахар, произведённый не из свеклы, подлежал в наших торговых отношениях с Россией обложению таможенными пошлинами. Эти вопросы решаются — всего этого не будет. Здесь не нужны никакие дополнительные договорённости. Речь не идёт о том, что кто-то с кем-то должен что-то «баш на баш» решить. Любой товар, произведённый на территории Беларуси, соответственно и в России, будет дальше перемещаться беспрепятственно.

То сахар, то тракторы, то молоко. Рыцарские времена давно прошли, говорит экономист Михаил Ковалёв. И как должно быть в Таможенном союзе – вроде понятно, но вот будет ли – ещё вопрос.

Михаил Ковалёв, доктор экономических наук:

В целом роль единого таможенного союза тоже не стоит переоценивать, ведь и сегодня и молоко, и мясо, и сахар должны бы следовать в Россию беспошлинно. Но если есть желание тормознуть конкурента, то всегда найдутся и нетаможенные методы.

На неделе мы побеседовали с десятком экспертов. Спрашивали и о позитиве Таможенного союза, и о негативе, конкретно для Беларуси. Кандидат экономических наук Вадим Мацкевич участвовал в обсуждении материалов нового Таможенного кодекса. А потому главный плюс Таможенного союза назвал сразу.

Вадим Мацкевич, кандидат экономических наук:

Российская Федерация будет нам поставлять нефть и газ по ценам РФ. Это предусматривается идеей Таможенного союза — снять все ограничения. Если сегодня мы получаем из РФ нефть и на эту нефть в России установлена экспортная пошлина – её не должно быть в таможенном союзе.

Михаил Ковалёв, доктор экономических наук:

Разумеется, если будут отменены ввозные пошлины, надо придумать механизмы компенсации для России их потерь. Думаю, что Россия должна на это согласиться, ведь мы во многом можем уступить: ввести автопошлины по российскому стандарту, и тогда белорусы должны будут покупать в первую очередь машины, собранные в России. Но за это мы должны получить соглашение по нефти, устраивающее нас.

На одном из столичных авторынков тема вступления в силу нового Таможенного кодекса трёх стран вызывает сегодня грустную реакцию. Говорят, если пошлины на иностранные легковушки вырастут до уровня российских — будет как у них. К примеру, растаможка «Мерседеса» стоила 780 евро, по 0,4 евро за кубик двигателя, объём двигателя — 2 тысячи кубических сантиметров. Тот же самый автомобиль того же возраста в России сейчас растаможат за 3,5 тысячи евро, по ставке 1,75 евро за кубик. В общем, если сейчас это авто продаётся за 19,5 тысяч долларов, то несложно представить, сколько оно будет стоить, если уравняют пошлины.

Михаил Ковалёв, доктор экономических наук:

Нынешние высокие ввозные пошлины на автомобили в России не должны нас очень сильно пугать, так как там они введены временно, и страна вернётся к своим старым пошлинам. Но, если у нас будет общее пространство по продаже автомобилей с Россией, то я не исключаю, что уже в ближайшее время в Беларуси появится один-два сборочных завода.

Таких сборочных заводов в России сегодня превеликое множество, но покупать их машины наши автолюбители пока не рвутся.

В Таможенном комитете сказали по этому поводу: «Раньше времени пугаться никогда не нужно». И объяснили: с 1 января в 3-4 раза уже точно поднимутся ставки таможенных пошлин для торгового оборота — то есть, для юридических лиц. Что же касается физических лиц – вопрос пока ещё не решён.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

До 1 июля 2010 года, то есть, до введения в действие Таможенного кодекса, мы должны разработать проект международного соглашения, которым будут определены нормы беспошлинного ввоза для всех граждан наших трёх стран — когда они ввозят товары для личного пользования. И, наверное, в том числе будут и ставки пошлин на автомобили.

Сам новый Таможенный кодекс уже разработан. Его последнюю версию сейчас согласовывают с министерствами и ведомствами. При этом, любой может увидеть его на официальном сайте ГТК. Правда, осилить 258 страниц сможет не всякий. Если кратко, то с 1 января никаких революционных изменений не будет: изменятся некоторые ставки таможенных пошлин плюс расширится перечень товаров, запрещённых и ограниченных к перемещению через внешнюю границу союза.

А вот уже к 1 июля на белорусско-российской границе не останется ни одного российского таможенника. А значит, исчезнут все очереди из автомобилей, следующих в Россию, и исчезнет всякий контроль перемещения товаров в нашей взаимной торговле. Но вопросов ещё много.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Сегодня в Беларуси беспошлинная норма ввоза составляет 35 кг по весу, если стоимость товара не превышает 1000 евро. В Российской Федерации — также 35 кг, но ограничение в 65 тысяч российских рублей, это порядка 1600-1700 евро, а в Казахстане ограничение составляет 10 тысяч долларов. Нам нужно найти точки соприкосновения, выработать единые правила.

Говоря о плюсах и минусах Таможенного союза, стоит отдельно говорить о производителях. Ведь несомненный позитив для нас связан, прежде всего, с возможностью работы на очень большом рынке, который насчитывает 160 млн. потребителей. Эксперты отмечают понятное: при равных ценах на энергоносители, мы легко сможем снизить издержки на производство и на равных же конкурировать. Правда, стоит учитывать, что и конкуренция станет жёстче. Да, у нас выше налоговая нагрузка и цену мы формируем исходя из себестоимости, а кто говорил, что будет легко?

Николай Гуринович, директор трикотажной фабрики:

Никто не говорит, что сразу всем станет легко. Весь Евросоюз работает без внутренних границ, так проще всем. В Россию у нас уходит около 30% процентов продукции, и мы планируем увеличить экспорт. Российский рынок оживляется, на следующей неделе мы выезжаем в Москву и думаем об организации нашего магазина или представительства.

Кто точно выиграет от Таможенного союза, так это простой потребитель. Ведь если рынок шире – цены ниже. Правда, и на этот плюс нашёлся свой минус. Для импортёров.

Вадим Мацкевич, кандидат экономических наук:

Российский импортёр в больших объёмах поставляет товары из третьих стран, он может диктовать свои низкие цены. Эти товары поступят на наш рынок. По сути, тем белорусским импортёрам, которые раньше занимали эту нишу, будет очень сложно конкурировать с Россией и Казахстаном.

Ничего не попишешь: если пространство единое, значит, единым должно быть всё и для всех. На том же МАЗе нам рассказали, что условия для производителей автотехники в рамках таможенного союза уже унифицировали. Главное, говорят, чтобы эта политика продолжалась и дальше. К примеру, в отношении регламентов Евро-3 и Евро-4. Напомним, Евро-4 Россия собиралась ввести уже с января 2010 года, но не поспели сами российские производители.

Сергей Захаревич, заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода:

Это удорожание автомобиля, это новый уровень техобслуживания. Для нас сейчас главное, чтобы был сохранён паритет, единые правила для всех автопроизводителей, потому что какая-то избирательность может привести к серьёзным осложнениям и ущемлению чьих-то интересов.

Своеобразную позитивную точку в теме обсуждения перспектив Таможенного союза на неделе поставил посол Казахстана. Ведь работают ВТО и шенгенская зона, так неужто мы хуже? – возмутился Анатолий Смирнов.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Говорят, что 10-15 лет нужно Таможенному союзу для того, чтобы вступить в ВТО. Я думаю, что этот процесс ускорится благодаря тому, что будет создана единая таможенная территория.