Таможенный союз начинает жизнь с 1 июля, но какой она будет, станет известно лишь после 4 или 5 июля

«Белтрансгаз» и «Газпром» 1 июля подпишут допсоглашение к контракту по транзиту газа. Документ согласован с российской газовой компанией, и они признают свой долг. Владимир Семашко выступал на совместном заседании двух палат и сообщил все детали топливно-энергетической политики нашей страны на ближайшее время.

У белорусских парламентариев почти чемоданное настроение: завтра — долгожданный отпуск. Но сегодня — полноценный рабочий день и даже, может быть, более напряженный, чем обычно. Из деталей праздничных и нерабочих — выставка картин с белорусскими пейзажами.

Лекцию по экономике, а точнее по самой её актуальной на сегодняшний день части — энергетике, взялся читать парламентариям первый вице-премьер, пришедший одним из первых. А тем временем у входа в Овальный зал настраивала на душевный лад внезапно появившаяся картинная галерея. Один из депутатов привез своего избирателя — художника, да не с пустыми руками, а с настоящими шедеврами.

Леонид Ковалевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы рады, что наши депутаты увидят красоты Ганцевичского края — красивого края, края озер.

Иван Короленко, художник:

Почему бы и нет, надо показывать красоты своего края, пусть знают, что у нас такая красивая Беларусь.

Такое лирическое отступление — до первого звонка. Депутаты и члены Совета Республики спешно рассаживаются в Овальном зале. Первый вице-премьер рассказывает о положении дел в экономике. В целом, картина уже положительная: стабильный и поступательный экономический рост и зарплата — до тысячи долларов — к 2015 году. Топливно-энергетический комплекс оказался одним из самых чувствительных в непростые времена, рассказывает Владимир Ильич и дополняет сказанное диаграммами, схемами и графиками. Парламентарии молча не сидят — задают дополнительные вопросы: интересует всё: нефть, газ, строительство АЭС, которая реально поможет уйти Беларуси от зависимости от России по углеводородному сырью. Не дают проходу вице-премьеру и журналисты.

Таможенный союз Беларусь-Россия-Казахстан начинает полноценную жизнь с завтрашнего дня. Но какой это будет жизнь — станет известно лишь после 4 или 5 июля, заметили в Правительстве. Российской стороне известны требования Минска по условиям вступления в «тройку». Беларусь по-прежнему настаивает на отмене экспортных пошлин на нефтепродукты.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все понимают, что есть вопросы в отношения России и Беларуси. Например, введение таможенных пошлин на нефтепродукты — это нонсенс.

Без нонсенса обойдется при продаже акций нашего «Беларуськалия», уверены в Правительстве. Одними из покупателей могут стать китайские инвесторы. Выложить им придется около 6 или даже 7 миллиардов долларов. Но контрольный пакет всё равно остается за Беларусью.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это для нас важный стратегический объект, один из основных поставщиков валюты в страну. И никогда в жизни мы не потеряем управление. Это будет прерогативой Республики Беларусь. Китай — один из основных наших покупателей калия и возможный покупатель пакета акций. Если так, то это гарантия продажи определенных объемов калия на постоянной основе.

Нет худа без добра: газовые и нефтяные перипетии научили белорусов быть более прагматичными. Поиск новых друзей, к примеру, по поставкам нефти. Венесуэла, Иран: далеко, но выгодно. Уже в октябре Беларусь планирует приступить к промышленной добыче нефти из иранского месторождения Джуфейр и одновременно удвоить объем добычи в Венесуэле.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Смех раньше вызывало: Венесуэла, Ливия, Иран. А мы в Венесуэле за два года уже заработали 104 миллиона чистой прибыли — это уже деньги — а в этом году мы практически удваиваем добычу нефти. В октябре в Иране будет запущена добыча на месторождении Джуфейр, там добавим еще 1, 5 миллиона тонн нефти. Для нас это уже объем.

Альтернативные варианты Беларусь теперь рассматривает и в схемах транспортировки сырья из Каракаса. И не позднее июля будет принято решение по диверсификации маршрута доставки венесуэльской нефти на белорусские НПЗ. Как вариант — Азербайджан.