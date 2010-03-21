Таможенный союз глазами Казахстана

Байтерек — в Астане этот недавно построенный объект символизирует дружбу народов. Не так давно Казахстан для себя решил: строить наиболее тесные отношения и дружбу стоит с двумя народами — белорусским и российским. Таможенный союз, Единое экономическое пространство, наконец, интеграция на равных правах. Во всяком случае, так говорится об этой дружбе в недавно подписанных документах. Но соответствует ли это реальности?

1 июля 2010 года. Как ни странно, вокруг этой даты теперь, кажется, в Казахстане кружится все. Парламент пытается прыгнуть на подножку уходящего поезда. Доработать недоработанное, а главное, отстоять свою позицию за столом переговоров. Бизнесмены бьют тревогу, а население в ажиотаже подсчитывает убытки.

Егор Каппель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета экономических реформ и регионального развития:

Россия – огромная территория и огромные ресурсы. И экспорт должен быть очень мощный. Сегодня должен быть паритет тех же пошлин. Сегодня российский рынок может поглотить и Беларусь, и Казахстан.

Кому наиболее выгодна интеграция «трех», впервые в Казахстане ощутили еще в январе. И ощутили клиенты автозаправок. Тогда ключевой для импортера российской нефти вопрос стал ребром: уплата 100% экспортной пошлины и приостановке российской нефти в Казахстан. Компромисс был найден, но здесь тот горячий январь помнят до сих пор.

Владелец одного из казахстанских автосалонов и рад бы продать, но склады с ходовыми моделями уже давно пусты. Еще в январе пошлина на ввоз иномарок поднялась на 20%. И с 1 июля вырастет еще на 10%. Знают об этом и его клиенты.

Александр Шаврин, директор автосалона (Казахстан):

На данный момент клиентский спрос немного увеличен — люди в ожидании повышения цен. Покупают автомобили, которые есть в наличии еще по старым ценам.

Хотя таким предпринимателям, как Александр, июльские изменения даже на руку. Чего не скажешь о тех, кто обеспечивает рынок Казахстана подержанными иномарками. На них цены взлетят в два раза. А выбор между новой и старой машиной по одинаковым ценам очевиден.

На правах таможенного союзника Россия предлагает свою альтернативу. Хотя это решение не столько предлагается, сколько подразумевается, как и решения по многим другим позициям. К месту и немалые вложения России в отечественный автопром, которые с лихвой могут окупиться.

Аскарбек Тулемисов, генеральный директор Международного центра делового сотрудничества (Казахстан):

Сегодня экономическая ситуация в трех странах Таможенного союза не одинакова, это известно всем. Наиболее развитая страна — Россия. В экономическом смысле Таможенный союз в первую очередь выгоден России.

Председатель Национальной экономической палаты Казахстана в свою очередь подсчитывает слезные обращения предпринимателей. Если раньше каждый законопроект, затрагивающий интересы бизнеса, правительство согласовывало с теми же бизнесменами, то сегодня связь прервалась.

Азат Перуашев, председатель Национальной экономической палаты Республики Казахстан:

Получилось так, что сейчас в рамках обсуждения условий создания Таможенного союза бизнес у нас отведен от ведения переговоров. Мы не знаем, как ведутся переговоры. Мы не участвуем в этих переговорах. Мы только получаем информацию о том, что сдали ту позицию. Или напротив, удалось договориться о том-то.

К примеру, один сектор экономики. К примеру – аграрно-промышленный. Достаточно побывать на международной сельхозвыставке, где Казахстан – только по одну сторону. Сторону посетителей. По другую – российские и белорусские предприниматели. Оказалось, похожего предприятия по производству молочного оборудования в Казахстане нет вообще.

Виктор Лариненко, директор ОАО «Гомельагрокомплект» (Беларусь):

80% крупного рогатого скота дойного стада находится в частных владениях. Основной массой это небольшие хозяйства, которые доят от пяти до десяти голов скота.

Реакция самих делегатов на белорусских производителей льстит. Да и речь не только о молоке.

Арман Евниев, заместитель министра сельского хозяйства Республики Казахстан:

Если бы не было МТЗ – я не знаю, было бы ли вообще сельское хозяйство Казахстана.

Но если производством в этой стране занимаются только частники средней руки и то на совместных условиях, и если создавать свое, как это предлагает Таможенный союз, остается закономерный вопрос – как конкурировать, в том числе и с нами, после 1 июля. Без пошлин. И без границ.

Азат Перуашев, председатель Национальной экономической палаты Республики Казахстан:

Насколько он сможет успешно продвигать свой товар. Допустим, он перестал импортировать, закупил оборудование, закупил технологию, запустил производственную линию. Куда он будет продавать? Пустят ли его на этот рынок?

К слову, среди плюсов вступления Казахстана в Таможенный союз многие экономисты, по преимуществу из соседней страны, называют огромный рынок сбыта в 170 миллионов жителей России и Беларуси. Но Турсунбек как-то сразу понял – те самые экономисты из соседней страны вряд ли при этом смотрели на карту Казахстана. Владелец 10 магазинов ювелирных изделий только по Астане и до этой поры сотрудничал с Россией. Но по доброй воле.

Для казахстанских предпринимателей большая часть рынка находится за Уральским хребтом, в европейской части Таможенного союза. Но по ту сторону России проживает всего 13 миллионов человек. К слову, можно. Но нужно ли?

Турсунбек Омурзаков, владелец холдинговой компании Казахстана:

Я должен ехать за Урал 4 тысячи километров, гнать отсюда – я лучше поверну сюда. Но сюда поворачивать экономически невыгодно. Я вынужден идти за Урал, потому что там 150 миллионов человек, торговать там. Или мне оттуда должны делать поставки. То есть, для Казахстана не совсем выгодные вещи получаются.

В народе этот рынок прозвали «Шанхаем». Что, собственно, не удивительно. Во-первых, Казахстану повезло граничить с Китаем. А во-вторых, половина товаров на этом рынке как раз из этой страны. Только вот торговцев недорогим товаром массового потребления становится все меньше и меньше.

Ширпотреб. Товар второго сорта. Его пренебрежительно называют по-всякому. Но на него есть спрос у немалой прослойки казахстанцев. Но все не вечно под луной, во всяком случае, посетителям Шанхая придется с этим смириться.

Он и сам приехал из Китая. Но когда бизнес пошел в гору, остался в Казахстане жить, а на этом рынке работать. Недорогой товар среднего качества Арли продает уже не первый год. И таких торговцев, как он, в Казахстане — около 300 тысяч. Но вот если платить за кубический метр под солнцем придется 340 долларов, его радиотехнику казахстанцы вряд ли купят.

Арли Сансаров, предприниматель:

Другого варианта нет. Таможенные пошлины поднимаются. Надо платить все равно. А работать же надо как-то.

Красный свет для ширпотреба и зеленый свет для российского и белорусского товара, который, безусловно, более качественный, но более дорогой. Новая торговая стратегия очистит рынок. Но вот на руку ли это посетителям Шанхая?

Аскарбек Тулемисов, генеральный директор Международного центра делового сотрудничества (Казахстан):

В первое время, пока не пройдет акклиматизация к новым условиям, и предприниматели и импортеры будут чувствовать себя неуютно. Будет скачок цен на продукцию из других стран, которые не являются членами Таможенного союза.

Таможенный союз, основанный на равноправии его участников и абсолютном паритете. Хотя, из наблюдений присутствующих на заседании комиссии по Таможенному союзу, кое-кто кто все же тянет на себя одеяло.

Айдос Сарым, политолог:

Казахстанскую делегацию, как правило, представляют 7-8 человек. Против них садятся представители правительства и практически всех экономических институтов России. У них папки по каждому вопросу. И когда с нашей стороны идет какое-либо возражение, возле российского вице-премьера Шувалова садится специалист, и они быстро доказывают, что мы неправы. Ибо в том политическом решении, в каком принят Таможенный союз, вся казуистика, все формулировки сделаны так, чтобы проводились интересы России.

Отсюда вывод, к которому пришли казахстанские экономисты. Если в модель Таможенного союза к 1 июля не внесут поправки, формула распределения таможенных пошлин выведет уравнение с печальным решением. То есть убыток в 470 миллионов долларов.