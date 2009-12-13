Таможенный союз: чего ожидать от такой интеграции рядовым белорусам?

Об этом и не только в интервью программе «Неделя» рассказал вице-премьер Андрей Кобяков.

- Среди наиболее «топовых» словосочетаний последних месяцев можно назвать можно назвать «Таможенный союз», «Единое экономическое пространство», которые уже, пожалуй, известны даже белорусской домохозяйке. Ожидаемы экономический эффект от всех образований более-менее понятен, об это много говорили, но чего ожидать простым белорусским семьям?

- Хороший вопрос: нужно сложные экономические решения преобразовать в то, что конкретный человек получит в ближайшей перспективе. Все интеграционные объединения задумываются для того, чтобы экономики стран развивались более эффективно, быстро, если банально — просто лучше. Для нас всех это прежде всего сохранение и увеличение наших рынков. Белорусская экономика очень открытая. Для того, чтобы мы все работали, мы должны почти все факторы производства и природных ресурсов к себе привезти, переработать и почти всё продать на внешнем рынке, себе оставив немножко — на хлеб и, желательно, с маслом. Мы, как страна с открытой экономикой, заинтересованы в том, чтобы эти возможности расширялись. Поэтому Таможенный союз, в котором рынок будет составлять порядка 170 миллионов человек, – это прежде всего для нас благо с точки зрения сохранения рабочих мест, с точки зрения перспектив увеличения доходов, увеличения заработной платы и улучшения условий труда и жизни.

- Возвращаясь к вопросу о «хлебе с маслом». Если провести некие параллели, то Таможенный союз — это «хлеб», а Единое экономическое пространство — это уже прослойка «масла», на которую делает ставку Беларусь. Стоит ли ожидать это самое «масло» в ближайшем будущем?

- Создание Единого экономического пространства — это более высокая ступень экономической интеграции. Пожалуй, за Единым экономическим пространством может следовать уже разве только валютная интеграция.

- Но в рамках Таможенного союза будут унифицированы тысячи пошлин. Как это отразится на кармане рядового белоруса?

- Я бы не стал пугаться того, что происходит унификация таможенных пошлин трёх стран. Ещё в настоящий момент, до 1 января 2010 года — именно тогда начинает действовать единый таможенный тариф Таможенного союза, у нас с Российской Федерацией пошлины унифицировано 95% пошлин — это действующий тариф. У Казахстана и России они унифицированы на 38%. Для нас и наших партнёров из Российской Федерации это менее болезненное и почти незаметное изменение таможенного тарифа — за исключение отдельных позиций. Для наших партнёров из Казахстана это была очень непростая задача. Им необходимо поднять таможенные пошлины по 5100 позициям. Мы полагаем: то, что нам удалось договориться в части установления тех или иных таможенных тарифов, в сегодняшний момент соответствует нашим экономическим интересам и гарантирует то, что наши партнёры при принятии или внесении предложений по изменению таможенных тарифов всегда будут считаться с мнением белорусской стороны, понимая, что у нас есть возможности влияния на их значение.

- А вопросы, которые интересуют автомобилистов?

- Действительно, возможно, это единственная позиция единого таможенного тарифа, которая в значительной степени затрагивает интересы наших граждан, поскольку у нас своего легкового автопрома практически нет. Это действительно тяжёлая позиция, и белорусская сторона на переговорах очень активно отстаивала нашу возможность иметь те пошлины, которые действуют в данный момент. Но наличие разных пошлин в Таможенном союзе всегда подразумевает то, что будут границы, что будут контрольно-проверочные мероприятия. И это будет влиять на способность иных наших товаров попадать на общий рынок Таможенного союза.

- Это и есть тот самый компромисс на пути от «хлеба» к «хлебу с маслом»?

- Белорусская сторона не просто пошла на компромисс только потому, что это надо сделать. Естественно, под это были приняты другие компромиссные решения. Наши российские и казахстанские партнёры пошли на то, что согласились с таможенными пошлинами на грузовые автомобили, на тракторную технику, на автобусы, как новые, так и бывшие в употреблении, на станочное оборудование — целый ряд других позиций, которые являются предметами белорусского экспорта прежде всего в эти страны. Поэтому, это было не просто какое-то соглашение — «потому что нас партнёры попросили» Взамен мы, естественно, получили гарантию своих рабочих мест на наших предприятиях, на которых работают тысячи наших граждан. И второй момент, очень важный: белорусская сторона — автомобильная, и единственное, чего у нас нет из автомобильного производства, — легковые автомобили. Но есть и другая сторона вопроса: ни один нормальный инвестор— а без внешних инвестиций легковой автомобиль сейчас создать невозможно — не пойдёт на рынок без нормального уровня тарифной защиты, как у нас сейчас это имеет место быть. Ни один инвестор не пойдёт на рынок, если его объём — 10 миллионов населения, если говорить о легковых автомобилях. Сейчас у нас, во-первых, появляется возможность высокой тарифной защиты, во-вторых, 170-миллионный рынок, где мы можем торговать.

- Вопрос энергетический. Благо, учитывая итоги московских переговоров, ситуация сейчас складывается благоприятно для нас, но всё-таки свежи в памяти те новогодние ночи. Создавая Единое экономическое пространство, мы в будущем исключим подобные новогодние или неновогодние переговоры?

Панацей в экономике стопроцентных не бывает. Вы знаете, какие торговые споры возникают даже между странами Евросоюза, а ведь там — и единое экономическое пространство, и таможенный союз, и не первый год всё это действует. Поэтому экономические интересы партнёров часто будут сталкиваться. Но важным является то, что в рамках и Таможенного союза, и Единого экономического пространства появляются площадка и обязательства сторон эти проблемы регулировать на основании тех принципов, о которых стороны договорились. «Я так решил и всё!» — этого не будет. Возможно, споры будут возникать, эта проблема будет возникать — но у нас появляется возможность их цивилизованно и достаточно оперативно решать, что является огромным плюсом и Таможенного союза, и Единого экономического пространства, поскольку созданы наднациональные институты, которым поручено эти вопросы регулировать.