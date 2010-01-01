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Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России начал функционировать в полную силу

01 января 2010 15:23
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Впрочем, окончательное формирование единой таможенной территории завершится к 1 июля.

Договор, позволяющий трём нашим странам получать значимое экономическое преимущество от снятия внутренних пошлинных барьеров был подписан 27 ноября на саммите ЕврАзЭС в Минске.

И сегодня же Казахстан сменил Грецию на посту председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отметили власти страны, в этом статусе они приложат все усилия для укрепления безопасности и углубления сотрудничества «от Ванкувера до Владивостока». Казахстан стал первым государством Центральной Азии и первой постсоветской республикой, получившей председательство в ОБСЕ.

# Экономика

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