Таможенный контроль на белорусско-российской границе окончательно снимут в июле 2012 года

Пока же пошлины на весь перечень изделий не унифицированы. В Беларуси все еще подлежат проверке три наименования товаров, в России – около 50. Вместе с тем, за 100 дней работы в рамках нового Таможенного кодекса, товарооборот успел вырасти на треть. А объемы транзита вернулись на докризисный уровень.

Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного Таможенного Комитета Республики Беларусь:

Очередей нет, поскольку уже даже транспортный контроль оттуда убран. Российская таможня проверяет абсолютно узкий перечень товаров – порядка 50 наименований, ставки защитных пошлин на которые пока не унифицированы между нашими странами. То есть, когда это будет решено, российской таможне там не останется никакой работы.

Эксперты из Беларуси, России и Казахстана 14 октября обсудили и перспективы экспорта за пределы Таможенного Союза. За вывозом продукции будет следить специальная электронная система подтверждения. В ближайшее время она начнет свою работу. Также таможенники затронули тему перемещения товаров из Калининградской области. Транзиты через третьи страны не должны вызывать проблем ни у граждан, ни у перевозчиков.

Дмитрий Некрасов, начальник главного управления организации таможенного контроля Федеральной таможенной службы Российской Федерации:

Удалось действительно начать работу в условиях таможенного союза. Мы опасались за первые дни работы. Но сейчас, подводя итоги, мы можем говорить, что прошел достаточно успешно, достаточно ровно и относительно спокойно начальный этап формирования таможенного союза.