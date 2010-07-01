Таможенный кодекс Таможенного Союза: порядок ввоза легковых автомобилей на территорию Союза пока не изменится

ТС позволит не только отменить контроль на границах трех стран, но и упростить систему всевозможных таможенных формальностей. Впрочем, порядок ввоза легковых автомобилей на территорию Союза пока не изменится. Таможенные пошлины на машины каждый из его участников будет устанавливать самостоятельно. Таким образом, с сегодняшнего дня порядок пересечения белорусской торговой границы будет определяться национальным законодательством.