Таможенные службы Беларуси и Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании

Основой для документа стало межправительственное соглашение между Беларусью и Вьетнамом о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

Оно было заключено 7 апреля прошлого года в Ханое.

Новое соглашение определяет порядок взаимодействия таможенников Беларуси и Вьетнама, регламентирует обмен информацией и устанавливает правовой механизм направления и исполнения запросов.

- Между Беларусью и Вьетнамом существуют давние дружественные отношения, и это служит основой для укрепления дружбы между таможенными ведомствами двух стран, - заявилНгуен Нгок Тук, заместитель начальника Главного таможенного управления Социалистической Республики Вьетнам.

- Есть необходимость обмена информацией между таможенными службами, правовыми аспектами в области таможенного дела, статистикой. Это будет способствовать углублению взаимной торговли между двумя странами, - отметил Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.