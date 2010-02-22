Таможенники Греции вышли на работу после трехдневной забастовки

За это время практически вся страна осталась без бензина.

Накануне топливо было лишь на каждой десятой автозаправке. Дело в том, что без разрешения таможенников нефтеперегонные предприятия не могут направлять горючее на бензоколонки.

Люди бастовали против жестких мер правительства по сокращению расходов. Власти подали на протестующих в суд, который решил, что забастовка незаконна.

Недавно Греция представила ЕС программу стабильности, в которой пообещала сократить бюджетный дефицит в этом году на 4%. К слову, в 2009 году он составил почти 13% от ВВП.