Таможенникам станет проще определять страну происхождения товара

Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ о принятии решения о внесении изменения в правила определения страны происхождения товаров.Документы подписали главы правительств СНГ в мае прошлого года в Душанбе. Решением устанавливается более совершенный порядок определения страны происхождения товаров, заполнения сертификата определённой формы, унифицируется таможенная документация. Принятие указа поспособствует упрощению таможенных процедур.