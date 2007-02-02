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Таможенникам станет проще определять страну происхождения товара

02 февраля 2007 09:56
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Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ о принятии решения о внесении изменения в правила определения страны происхождения товаров.Документы подписали главы правительств СНГ в мае прошлого года в Душанбе. Решением устанавливается более совершенный порядок определения страны происхождения товаров, заполнения сертификата определённой формы, унифицируется таможенная документация. Принятие указа поспособствует упрощению таможенных процедур.
# Экономика

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