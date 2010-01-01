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Таможенная служба ЕС ввела единую систему регистрации субъектов хозяйствования третьих стран

01 января 2010 18:38
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Все предприятия и юридические лица, которые работают со странами Европейского союза, должны получить уникальный идентификационный код.

Это позволит беспрепятственно осуществлять свою деятельность во всех странах Европейского Союза. Процедура оформления документов на присвоение кода проводилась на протяжении последних 6 месяцев. Тем, кто не успел вовремя подать документы, деятельность и въезд на территорию ЕС будут запрещены.

Александр Богдевич, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Это касается как организаций и предприятий-экспортёров, так и предприятий, которые оказывают транспортные услуги. Это международные перевозки товаров по территории  Европейского союза. Регистрация в этой системе не сложна. Можно зарегистрироваться даже по интернету.

# Экономика

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