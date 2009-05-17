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Так ли страшна белорусская АЭС, как ее малюют? (ВИДЕО)

17 мая 2009 16:53
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Рассказывает заместитель генерального директора Объединенного института энергетических и ядерных исследований Сосны Национальной академии наук Беларуси Анатолий Якушев.
# Экономика

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