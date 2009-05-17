Так ли страшна белорусская АЭС, как ее малюют? (ВИДЕО)

Агрогородки будут построены в Псковской области в будущем году. Для реализации проектов россияне намерены пригласить специалистов из Витебского региона.
Достичь такой прибыли позволит восстановление торфяных болот. Известно, что «легкие Европы», как называют болота, выводят углекислый газ.
Решение о расторжении трудового договора с Сергеем Мисюровым утверждено постановлением Совета министров Беларуси N615 от 11 мая текущего года.
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