Табак и табачные изделия под контролем

Беларусь намерена создать государственного специмпортера табака и табачных изделий.

Эти функции, скорее всего, будет выполнять работающее предприятие "Беларусьторг". Оно на рынке более 12 лет, и, кроме того, занимается импортом табака и табачных изделий.

Сегодня в столице состоится встреча представителей российской и белорусской сторон, заинтересованных в этом вопросе. Отметим, что в соответствии с заключенным в конце марта в Минске, белорусско-российским межправительственным соглашением предусматривается, что наша страна должна с 1 октября этого года отменить квотирование табака и табачных изделий.

