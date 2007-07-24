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Табак и табачные изделия под контролем

24 июля 2007 08:47
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Беларусь намерена создать государственного специмпортера табака и табачных изделий.

Эти функции, скорее всего, будет выполнять работающее предприятие "Беларусьторг".  Оно на рынке более  12  лет,  и,  кроме того, занимается импортом табака и табачных изделий. 

Сегодня в  столице  состоится встреча   представителей  российской   и   белорусской   сторон, заинтересованных в этом вопросе. Отметим, что в соответствии с заключенным в     конце     марта     в     Минске,    белорусско-российским межправительственным    соглашением    предусматривается,    что наша страна   должна  с 1 октября этого года отменить  квотирование табака и табачных изделий.

# Экономика

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