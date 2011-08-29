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Сжиженный газ на автогазозаправках Беларуси с 1 сентября подорожает на 10%

29 августа 2011 07:46
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На автомобильных газозаправочных станциях предельная минимальная цена сжиженного газа с 1 сентября вырастет с Br2370 за литр до Br2600, предельная максимальная - с Br2550 до Br2800.«Сжиженный газ в Беларуси вырабатывается в основном из импортируемого сырья. Действующие в настоящее время отпускные цены на сжиженные газы не обеспечивают рентабельную работу организаций, их вырабатывающих», - пояснили в Министерстве экономики Беларуси причину повышения цен.
# Экономика # Белоруссия

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