Сын Саркози избран в совет «парижского Уолл-Стрит»

Жан Саркози, младший сын президента Франции Николя Саркози, избран в пятницу 23 октября членом административного совета делового района Дефанс в пригороде Парижа. За его назначение проголосовал Генеральный совет департамента Верхняя Сена.

По информации NEWSru.com, накануне вечером в телеинтервью 23-летний Жан Саркози заявил, что он примет участие в голосовании по замещению места в административном совете Дефанс, однако не будет претендовать на пост председателя этого совета, выборы которого должны состояться в декабре.

Во время выступления в эфире телеканала France2 Саркози-младший заявил, что намерен бороться за пост члена совета правления по планировке Дефанс. «Мне не нужна победа, запятнанная подозрениями», - пояснил он.

Ранее многие французские политики подвергли критике намерение Жана Саркози возглавить совет правления по планировке Дефанс. По мнению оппозиции, Саркози-младший смог претендовать на столь престижную должность лишь благодаря поддержке отца.

Примыкающий к Парижу с северо-запада район Дефанс имеет исключительное значение. Это крупнейший в континентальной Европе деловой квартал, для Франции он имеет примерно такое же значение, как лондонский Сити для Великобритании или Уолл-Стрит для Нью-Йорка.